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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر الفرع الروسي في مؤسسة البيئة البرية العالمية قواعد رصد حيتان غرينلند التي تم إدراجها على الكتاب الأحمر للحيوانات المنقرضة.

وضمن تلك القواعد مراعاة ما يسمى بـ "الساعة الهادئة". وقد وافقت شركة "بعثات الشرق الأقصى" الروسية السياحية على تلك القواعد ووقّعت اتفاقية التعاون بهذا الشأن مع مؤسسة البيئة البرية العالمية.

موسكو تقر قواعد تعامل السياح مع حيتان غرينلند في بحر أوخوتسك



يذكر أن تلك الشركة تعمل في منطقة جزر (شنترة) في الشرق الأقصى الروسي. وتضمنت الاتفاقية قواعد خاصة لرصد الحيتان الآمن وتعامل السياح معها في منطقة بحر أوخوتسك.

جدير بالذكر أن تلك القواعد تم وضعها بمساعدة الأخصائيين في معهد "سيفيرتسيف" للبيئة والتطور لدى أكاديمية العلوم الروسية ومجلس الثدييات البحرية وذلك في أعقاب دراسة مشكلة تأثير السياح على الحيتان والتي أجراها أعضاء البعثة العلمية إلى جزر شنترة في بحر أوخوتسك، بصفتها منطقة بحرية وحيدة يجتمع فيها عدد أكبر من الثدييات البحرية.

وتقضي تلك القواعد، على سبيل المثال، بحظر الاقتراب من الحيتان إلى مسافة خطيرة وقطع مسارها وتطالب الحيلولة دون تحليق مسيّرات على ارتفاع منخفض فوق الحيتان وتنظيم ما يسمى بـ "الساعة الهادئة" حين يمكن أن ترتاح الحيتان ولا تتعرض لأي تأثير من قبل السياح وغيرهم من الأشخاص المراقبين.

واكتشف نهاية يوليو الماضي، أعضاء البعثة الاستكشافية التابعة لمؤسسة البيئة البرية والسياح حوت غرينلند تشاك في شبكة صيد بالقرب من الساحل، وقع الحادث في بحر أوخوتسك قبالة ساحل إقليم خاباروفسك، لكن عملية إنقاذ الحيتان ألغيت لسوء الأحوال الجوية.

وقد أدرجت روسيا حيتان غرينلند لبحر أوخوتسك على الكتاب الأحمر، إذ أنها تعيش في بحر أوخوتسك بشكل دائم دون أن تغادر مياه روسيا الإقليمية.

مع ذلك فإن عدد تلك الحيتان بلغ في القرن الماضي آلافا من الحيوانات البحرية. لكن اصطيادها الصناعي أسفر عن إبادتها بالكامل تقريبا.

يريد علماء أستراليون استخدام تقنيات الهندسة الوراثية المتقدمة لإنشاء خلية حية اصطناعية من نمر تسمانيا ثم إنتاج أعضاء جدد من الأنواع المنقرضة في أنبوب.

ويتابع المشروع مختبر في جامعة ملبورن، الذي أعلن هذا الأسبوع أنه دخل في شراكة مع شركة جينية مقرها دالاس تسمى Colossal Biosciences. ويحتاج المختبر الأسترالي، المعروف بالاختصار TIGRR، إلى الخبرة الأمريكية والقوة الحسابية لإعادة إنشاء جينوم الحيوان استنادا إلى التسلسل الذي قام به في السنوات السابقة.

ويقولون إن بيانات الجينات الخاصة بهم هي أفضل ما هو متاح لحيوان منقرض حتى الآن، ما يمنحهم آمالا كبيرة في النجاح.

وقال البروفيسور أندرو باسك، رئيس TIGRR: "يمكن التغلب على الكثير من التحديات مع جهودنا من قبل جيش من العلماء الذين يعملون على نفس المشكلات في وقت واحد، ويقومون بالتعاون في العديد من التجارب لتسريع الاكتشافات. وبهذه الشراكة، سيكون لدينا الآن الجيش الذي نحتاجه لتحقيق ذلك".



وجاء هذا التعاون بفضل منحة سخية تلقتها الجامعة بعد أن أوضح فريق TIGRR خطتهم في مارس، حسبما جاء في الإعلان. ويريد باسك استخدام جينوم دونارت ذو الذيل السمني، وهو حيوان جرابي صغير يرتبط ارتباطا وثيقا بالنمور التسمانية - كما يُطلق على النمر التسماني أيضا - كقاعدة للجينوم المعاد إنشاؤه. وسيتم تطعيم أجزاء من الجينات من الأنواع الأخرى عليها لإعادة تكوين تقريب وثيق للحمض النووي للنمور التسمانية.

وأُطلق على الحيوان لقب النمر بسبب الخطوط المميزة أسفل ظهره، لكن ظهوره كان نتيجة للتطور المتقارب، ما جعله المفترس الجرابي الوحيد المعروف. وتم القضاء عليه في تسمانيا من قبل الصيادين ومنافسين جدد من الحيوانات مثل الدنغو في النصف الأول من القرن العشرين.

وسيركز مختبر TIGRR على تطوير تقنيات الحمل في المختبر للجرابيات. ويتميز هذا النوع من الثدييات بولادة صغار بالكاد قادرين على الحياة، تقضي أسابيع أو شهورا تتغذى وتنمو في كيس بطن الأم قبل تطوير استقلاليتها. ويأمل العلماء أن يكون حملها بسيطا نسبيا ويمكن إعادة إنشائه بشكل مصطنع.

ويعتقد باسك أن صغيرا حيا من النمور التسمانية يمكن أن يرى ضوء النهار في غضون عقد تقريبا بعد الدفعة الجديدة التي تم منحها للمشروع من خلال التعاون مع Colossal.

كشفت ممثلة حديقة حيوان لينينغراد، عن سرقة سحلية "أكانثوصور ناتالي" النادرة من الحديقة يوم الجمعة الماضي.

رجل ثمل يسرق سحلية نادرة من حديقة حيوانات لينينغراد ليهديها لزوجته

كاميرا سفارة روسيا لدى أستراليا تسجل محاولة دخول ضيف غير منتظر

وقالت: "كما رأينا في لقطات كاميرات المراقبة، فتح رجل مجهول حظيرة الزواحف وسحب الأكانثوصور ووضعه في كيس".

ووفقا لها، تنتمي السحلية المسروقة إلى جنس Acanthosaura nataliae، ويبلغ طولها نحو 25 سم.

ووفق الخدمة الصحفية لحديقة الحيوان، "تم تقديم بلاغ إلى الشرطة على الفور، بمجرد أن أدركنا حدوث السرقة".

وقالت الخدمة الصحفية "نجري الآن عملية تفتيش وفي المستقبل سنحاول ضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ووفقا للمديرية الرئيسية الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية، تم اعتقال المشتبه به في سرقة الحيوان، إلا أن الأكانثوصور كان قد توفي للأسف. وبحسب المعلومات الأولية، في وقت السرقة، كان الرجل في حالة سكر، وخطط لإهداء السحلية لزوجته.

وعثرت الشرطة على السحلية تحت نوافذ شقة المشتبه به. وبحسب قوله، سقطت السحلية من النافذة في الطابق الثاني عشر وماتت".