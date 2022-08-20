شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا يعني للصحة تناول التفاح كل يوم؟.. خبيرة تغذية توضح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن تناول التفاح يؤثر إيجابيا في الجسم، حيث يحافظ على ابتسامة جميلة ويساعد الدماغ على العمل ويلعب دورا في الوقاية من السرطان.

ماذا يعني للصحة تناول التفاح كل يوم؟.. خبيرة تغذية توضح

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن للتفاح فوائد كثيرة، فهو غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تقاوم الآثار السلبية للشيخوخة. وله تأثير إيجابي شامل في الجسم.



ويضيف، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر الضروريات لعمل الدماغ. فمثلا تحتاج الخلايا العصبية إلى عملية طويلة للحصول على الغلوكوز، ولكن التفاح يحتوي على الفركتوز الذي يصل إلى الخلايا العصبية سريعا وخلال فترة زمنية قصيرة. كما أن المركبات الغذائية النباتية الموجودة في التفاح وفواكه أخرى تحفز إنتاج خلايا جديدة في الدماغ، ما ينشط عمله ويحسن الذاكرة. ونظرا لاحتوائه على مجموعة فيتامين B، فإنه يحسن المزاج أيضا.

وبما أن التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الضرورية لعمل الأمعاء، فإنه يخفض من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

ويقول، "يكبح التفاح إصابة الأعضاء الأخرى بالسرطان أيضا، وبالأخص سرطان الثدي".

ويضيف، يحتوي التفاح على فيتامين С، وهو مضاد للأكسدة ويلعب دورا في الوقاية من الأمراض السرطانية. فمثلا تناول التفاح بصورة دورية يخفض من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 25 بالمئة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتواء التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية، يمنع امتصاص الأحماض الصفراوية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم. أي أن لها تأثيرا مضادا لتصلب الشرايين.

حدد خبراء المركز الوطني للتثقيف الذاتي في مجال التغذية، 4 مواد غذائية، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.



ويشير موقع Poradnikzdrowie.pl البولندي، إلى أنه وفقا للخبراء، يمكن أن تخفض التغيرات في النظام الغذائي مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 25 بالمئة. لذلك ينصحون بالحد من تناول اللحوم الدهنية والمنتجات النصف مصنعة والأجبان الدهنية. ومن الأفضل استبدال الدهون الحيوانية بالزيوت النباتية.



وينصح خبراء التغذية، بإضافة أربع مواد غذائية إلى النظام الغذائي، تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول، أولها الشوفان الغني بالألياف الغذائية. والمادة الثانية هي البقوليات الغنية أيضا بالألياف الغذائية، كما أنها لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولكنها تعطي شعورا سريعا بالشبع، ما يسمح بالتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة.

و يمكن مكافحة الكوليسترول بتناول المكسرات، حيث تكفي حصة واحدة من المكسرات في اليوم لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

وينصح الخبراء بالإضافة إلى ذلك بتناول الأسماك الدهنية، التي تعتبر مصدرا أساسيا للأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تخفض مستوى

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن مستوى السكر في الدم يمكن أن يرتفع حتى عند تناول أطعمة مرة، إذا كان مؤشر نسبة السكر فيها مرتفعا مثل الجعة.



وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن أطعمة من الدقيق الأبيض المحتوية على السكر، يمكن أن تسبب زيادة حادة في مستوى السكر بالدم. كما أن الأطعمة المرة مثل الجعة يمكن أن تسبب نفس الشيء.



وتقول، "جميع المشروبات الغازية المحلاة، التي تهيج الغشاء المخاطي، تساعد على تسريع امتصاص السكر. كما يمكن أن يرتفع مستوى السكر في الدم عند تناول الحلويات والمواد المصنوعة من الدقيق الأبيض. وقد تكون هذه المواد مرة المذاق، ولكن مؤشر نسبة السكر فيها مرتفع مثل الجعة. ويرتفع مستوى السكر بصورة حادة عند تناول أطعمة من الدقيق الأبيض مع السكر".

ووفقا لها، من الأفضل تناول أطعمة لا تساعد على ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وتقول، "غالبا ما تكون هذه الأطعمة غير محلاة، مثل الخضروات الورقية والخضار، حتى أنها قادرة على امتصاص السكر الموجود في الدم وتعويض مستواه".

وتشير، إلى أن العوامل الأخرى التي تساعد على تطور مرض السكري وحالة ما قبل السكري، هي مقاومة الأنسولين، الاستعداد الوراثي والإجهاد المزمن والوزن الزائد.