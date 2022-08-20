شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية الصومال تحذر المليشيات من عرقلة إيصال المساعدات لمتضررى الجفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية الصومالية أحمد معلم فقي، مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من موجة الجفاف التي ضربت بعض أقاليم البلاد.

ووفقا لوكالة الانباء الوطنية الصومالية، قال الوزير في تصريح لوسائل إعلام الدولة “أريد أن أحذرهم من عرقلة المساعدات التي سيتم إيصالها للمتضررين من الجفاف في المناطق القليلة الخاضعة لسيطرتهم”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مليشيات الشباب المتطرفه تعد السبب الرئيسي لموجة الجفاف والنزوح في البلاد، مضيفاً أن الحكومة تبذل جهود حثيثة لتقديم المساعدات للمتضررين من الجفاف والصراعات.

‏ وفي سياق متصل، أعلن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF)، ضخ 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة للجفاف في الصومال.

وأكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في المؤتمر الصحفي، أن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) قرر ضخّ 10 ملايين دولار لتوسيع نطاق الاستجابة للجفاف في الصومال، الذي يواجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا.

وأشار إلى أنه أُعلن عن مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي لأول مرة منذ عام 2017، مع وجود 213 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويعاني نصف السكان – 7.8 ملايين شخص – من انعدام الأمن الغذائي الحاد.