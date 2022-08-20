شكرا لقرائتكم خبر عن تونس و"فاو" توقعان برنامج عمل تعاون خلال عامى 2022 و2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت تونس، برنامج عمل تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) خلال عامى 2022 و2025.

وذكرت وزارة الزراعة التونسية- في بيان، أن وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة والممثل الإقليمي لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لشمال إفريقيا فيليب أنكرز، وقعا برنامج عمل تعاون، خلال عامي 2022 و2025.



وأضافت الوزارة أن حفل التوقيع شهد حضور رئيسة الديوان وعدد من الإطارات العليا بالوزارة والمنظمة.