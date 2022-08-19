شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التونسية تعلن إنقاذ 101 مهاجر غير شرعى خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع التونسية تمكن وحدات تابعة لـ "جيش البحر" من إنقاذ 101 مهاجر غير شرعي من جنسيات عربية وإفريقية خلال الأسبوع الجارى.

وأوضحت الوزارة- في بيان، اليوم /الجمعة/- أن المذكورين كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه أوروبا، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الحرس الوطني؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

يذكرأن، صرح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني التونسي بأنه تم إحباط أربع عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 76 مجتازا، في إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وذكر المتحدث، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بقابس وجبنيانة أمس من إلقاء القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة وضبط لديهم مبلغا ماليا من العملات التونسية والأجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المذكورين.