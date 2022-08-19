شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارتين مفخختين فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة العربية بوقوع انفجار اسيارتين مفخختين في العاصمة الصومالية مقديشو، وذكرت وسائل إعلام صومالية أن هناك تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والأمن الصومالى فى فندق حياة جنوبى مقديشو، حيث يحاول المسلحون اقتحام الفندق فيما تحاول قوات الأمن مقاومة المسلحين.

يذكرأن، أعلن الجيش الأمريكي مقتل 13 عنصرا من "حركة الشباب" الإرهابية كانوا يهاجمون جنودا من الجيش الصومالي، بغارة جوية شنها على منطقة نائية في الصومال.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في بيان إن الضربة نفذت بالقرب من تيدان، على مسافة 300 كيلومتر شمال العاصمة مقديشو، فيما كانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة تشن هجوما على جنود صوماليين.

وأفاد البيان أنه "وفق حصيلة أولية، قتلت الغارة 13 إرهابيا من حركة الشباب فيما لم يقتل أو يصب فيها مدنيون".