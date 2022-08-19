شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تواصل إخماد 7 حرائق بولايتين شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، اليوم، مواصلة العمل على إخماد 7 حرائق في ولايتى الطارف وسكيكدة، الواقعتين بشرقي الجزائر، وذلك عقب إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في الولايات الأخرى.

وأوضح المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، العقيد عاشور فاروق، في تصريحات صحفية اليوم /الجمعة/، أنه تم إخماد باقي جميع الحرائق، التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات شمالي البلاد، وذلك عقب التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ24 ساعة الماضية.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الحرائق، التي شهدتها ولايات الشرق الجزائري، أسفرت عن وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، حيث سجلت ولاية الطارف لوحدها وفاة 30 شخصا، بينما سجلت ولاية "سوق أهراس" 5 وفيات، وشهدت ولاية "سطيف" وفاة شخصين متأثرين بحروق بالغة، حسب آخر حصيلة للحماية المدنية الجزائرية.