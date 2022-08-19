شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الصومالى يدعو إلى تسريع المساعدات الإنسانية وبرامج التنمية لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أبشر عمر جامع، أن حكومة بلاده تعمل جاهدة لتقديم المساعدات للمحتاجين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الجفاف، داعيا إلى تسريع المساعدات الإنسانية الدولية وبرامج التنمية لدعم أهداف الحكومة ذات الأولوية.