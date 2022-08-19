شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: انتخابات مجلس الأمة 29 سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكويت لإجراء الاننتخابات التشريعية فى 29 سبتمبر المقبل على أن يتم فتح باب التسجيل 28 أو 29 من أغسطس الجارى، وفق "الأنباء" الكويتية، وقد نص المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص باستخدام البطاقة المدنية في انتخابات أعضاء مجلس الأمة على ان جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية سيتم إدراجهم في الكشوف المرسلة من هيئة المعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية، ولكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بما إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق وذلك في إدارة الانتخابات.

ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى «المعلومات المدنية» لإجراء التعديل اللازم بجداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، كما نص المرسوم أيضا على أن الطعن في قرار إدارة الانتخابات حق لكل ذي شأن بأن يتقدم بطلب إلى مخفر الشرطة المختص، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة للفصل فيها.

وتنفيذا للمرسوم، سيتم عرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية مدرجة فيه اسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكان بارز بالمخافر والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.