شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك، حيث توافدوا إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضى الفلسطينية، رغم التشديدات الاحتلالية فى مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة، وعلى أبواب "الأقصى" وفي محيطه.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن نحو 55 ألف مصل من القدس والضفة الغربية وأراضي الـ 48 أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى وشددت الخناق في البلدة القديمة من القدس، وأقامت حواجز ومنعت العديد من المواطنين من الوصول للأقصى، فيما سمحت لعدد من المستوطنين بأداء طقوس تلمودية قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى.

وكان آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في باحات المسجد الأقصى المبارك، لإعمار المسجد ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.