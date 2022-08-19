شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فئات مستثناة من خطة التكويت وإنهاء خدمات غير الكويتيين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أن هناك فئات مستثناة من خطة التكويت فى بلدية الكويت وتشمل تلك الفئات كلا من..

ـ الموظف غير الكويتي لأم كويتية.

ـ الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجى.

ـ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ـ موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).

ـ 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.