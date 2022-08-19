اخبار الخليج

5 فئات مستثناة من خطة التكويت وإنهاء خدمات غير الكويتيين.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فئات مستثناة من خطة التكويت وإنهاء خدمات غير الكويتيين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أن هناك فئات مستثناة من خطة التكويت فى بلدية الكويت وتشمل تلك الفئات كلا من..

ـ  الموظف غير الكويتي لأم كويتية.

ـ الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجى.

ـ الموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ـ موظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة).

ـ 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا