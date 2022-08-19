شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون للرئيس عون: نعمل دائما على تعزيز وتطوير العلاقات مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يعلق أهمية كبيرة على ما يجمع لبنان وفرنسا من علاقات، وأنه حريص على العمل دائماً من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، جاء ذلك فى في رسالة وجهها إلى رئيس لبنان العماد ميشال عون. وفق بيان صادر عن رئاسة لبنان .

كما توجه ماكرون بالشكر إلى الرئيس اللبنانى على رسالة التهنئة التي وجهها إليه لمناسبة العيد الوطني الفرنسي، معرباً عن تأثره بمضمونها ومعبّراً عن امتنانه العميق لمبادرة الرئيس عون.

من جهة ثانية، تستعد الجزائر لاستقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى يحل ضيفا للمرة الأولى على الدولة الجزائرية فى عهد الرئيس عبد المجيد تبون وذلك فى 25 أغسطس الجارى، ويرافقه وفد حكومى تتقدمهم كاترين كولون، وزيرة اوروبا والشؤون الخارجية بالإضافة إلى مسؤولين اخرين فى الحكومة. وفق الشروق الجزائرية.

تأتى الزيارة فى خضم المتحديات التى تواجهها العلاقات الجزائرية الفرنسية والتى وصلت إلى حد استدعاء السفير من باريس فى أكتوبر 2021.

زيارة ماكرون تكتسب أهمية بالغة نظرا للملفات الشائكة التى من المنتظر أن تطرح على طاولة النقاش بين البلدين من طبيعة العلاقات الثنائية إلى العلاقات الاقتصادية والملفات الدولية بالإضافة إلى الذاكرة وملف تنقل الأشخاص.