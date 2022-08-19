شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: رصد أكثر من 3 آلاف خرقا حوثيا فى تعز منذ بدء الهدنة الأممية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد محور تعز العسكرى، ارتكاب العناصر الحوثية 3769 خرقاً منذ إعلان الهدنة الأممية فى الثانى من أبريل الماضى.

وأوضح بيان صادر عن محور تعز العسكرى - أوردته قناة اليمن الفضائية، اليوم الجمعة، أن خروقات العناصر الحوثية أسفرت عن استشهاد 18 جنديا وإصابة 110 آخرين.

وأشار البيان إلى أن الخروقات منذ إعلان تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضى بلغت 306، وتنوعت بين قصف واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة، وأسفر ذلك عن استشهاد جندي وإصابة خمسة آخرين.

