شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تعرب عن تعازيها للجزائر فى ضحايا حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سلطنة عمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حكومةً وشعبًا، ولذوى الضحايا فى حرائق الغابات التى شهدتها عددٌ من الولايات فى شرق الجزائر.

وعبّرت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية عن خالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وكانت السلطات الجزائرية أعلنت، تسجيل 39 حريقا عبر 14 ولاية، من بينهم حريق ضخم نشب بولاية "سوق أهراس" شرقي الجزائر على الحدود مع تونس، كما تركزت الحرائق في ولايات الشرق الجزائري كولايات الطارف وسوق أهراس وسطيف، وسكيكدة، وقالمة، وجيجل، وتيبازة وبجاية، وتيزى وزو .