شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث تأمين المحروقات للقوى العسكرية والأمنية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تأمين المحروقات للقوى العسكرية والأمنية في البلاد، جاء ذلك خلال اجتماع عقده ميقاتي اليوم/الخميس/، بحضور وزراء الدفاع الوطنى العميد الركن موريس سليم والمالية يوسف الخليل والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والطاقة والمياه وليد فياض وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

كما حضر الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان ومدير عام منشآت النفط اورور فغالي والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير وعدد من المسئولين.

وعلى صعيد متصل، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع وزير المالية يوسف الخليل لبحث ملف سعر الصرف المحدد للدولار الجمركي في عمليات الاستيراد والالتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجه الى وزير المال بتحديد سعر الدولار الجمركي عند 20 ألف ليرة للدولار.



وتم الاتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب.