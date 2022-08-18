شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 55 وفاة و299 إصابة بمرض الحمى النزفية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، ارتفاع حصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية الفيروسية إلى 299 حالة مؤكدة في عموم البلاد، وأفادت الصحة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ بأن "هذه التطورات جاءت عقب تسجيل محافظة ذي قار حالة إصابة مؤكدة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات بهذا المرض إلى 299 حالة والوفيات إلى 55 في عموم البلاد".



وأشار البيان إلى أن محافظة ذي قار تعد من أكثر المحافظات التي ينتشر فيها مرض الحمى النزفية، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا المرض في البلاد.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة العراقية حذرت في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الان.



وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.