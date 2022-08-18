شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى التونسى يعلن السيطرة على جميع حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الإدارة العامة للغابات بتونس، بالتعاون مع الحماية المدنية والجيش الوطنى التونسى، من السيطرة على جميع حرائق الغابات، التى شهدتها العديد من الولايات التونسية والتي بلغ عددها 15 حريقًا.