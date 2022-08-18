شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عمل تخريبى يستهدف خطًا ناقلاً للطاقة الكهربائية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، استهداف خط ناقل للطاقة الكهربائية في محافظة كركوك شمال البلاد بعمل تخريبى، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المخربين استهدفوا خط نقل الطاقة الكهربائية ذى الضغط الفائق فى كركوك، عبر عمل تخريبي تمثل في تفجير عبوات ناسفة أسفل أحد أبراجه.
وأضاف البيان أن التفجير تسبب في تضرر ركائز أحد الأبراج في قرية "بريمة" وسقوطه على الفور، مشيرًا إلى أن الفرق الهندسية والفنية توجهت على الفور وبالتعاون مع القوات الأمنية إلى مكان الحادث، وباشرت بالعمل على إعادة تشييد البرج الساقط وتصليح انقطاع الأسلاك.