شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: عمل تخريبى يستهدف خطًا ناقلاً للطاقة الكهربائية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، استهداف خط ناقل للطاقة الكهربائية في محافظة كركوك شمال البلاد بعمل تخريبى، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن المخربين استهدفوا خط نقل الطاقة الكهربائية ذى الضغط الفائق فى كركوك، عبر عمل تخريبي تمثل في تفجير عبوات ناسفة أسفل أحد أبراجه.