شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: تفكيك خلية تجسس حوثية فى الساحل الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة في اليمن، اليوم الخميس، عن تفكيك شبكة حاولت جماعة الحوثي زرعها في أوساط القوات المشتركة لتنفيذ مهام تجسسية في الساحل الغربي .

وقال الإعلام العسكري - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية - "إن الشبكة تضم ستة عناصر: ثلاثة من محافظة ذمار وهم عبدالكريم عبدالله مهدي الحيدري ، ومشتاق علي محمد حسن الأسود ، وشير عبده محمد الجاب، واثنان من محافظة تعز وهما رأفت عبد الرؤوف علي القاضي، وأمين مهيوب أحمد عبدالله عامر، وحسن حميد عياش الزبيدي من محافظة الحديدة".

وأضاف البيان أنه تم القبض عليهم قبل أن يكملوا إجراءات الانتساب، والبعض الآخر في فترة التدريب، ويمثل القبض على هذه العناصر قبل استكمال إجراءات الانتساب وأثناء فترة التدريب إنجازًا نوعيًا لشُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية.

وتكشف اعترافات عناصر الشبكة أساليب استدراج جماعة الحوثي للمخدوعين بدعواتها إلى العودة ومغادرة جبهات القتال ضدها، ثم إجبارهم على العمل معها في مهام تؤدي به إلى التهلكة.