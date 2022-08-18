شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات فى الجزائر إلى 38 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات التى اندلعت شرق الجزائر، حتى صباح الخميس، إلى 38 حالة وفاة، وفقاً لبيانات رسمية وإحصاءات.

وسجلت ولاية الطارف سقوط 31 حالة وفاة، وحالتين فى ولاية سطيف، و5 حالات بولاية سوق أهراس شرقى البلاد، حسبما نقل موقع "الشرق".

وفى وقت سابق، كشف عضو البرلمان الجزائري الدكتور على محمد ربيج آخر التطورات الراهنة في الجزائر مع اشتعال النيران في 14 ولاية، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لإخماد الحرائق بإعلان حالة الطوارئ مع استعار الحرائق، مؤكدا أن الجهود تتضافر لإخماد بالتعاون مع الدفاع الوطني وقوات الجيش الجزائري.

وأكد البرلماني الجزائري في حديث لتليفزيون الخليج 365 أن التضاريس والأحراش وسرعة الرياح ساعدت في توسع الحرائق وأعاقت عمل السلطات الجزائرية لإخماد الجزائر، مشيرا إلى إجراءات حكومية لمنع وصول المواطنين إلى الغابات التي تشهدها حرائق وتجميد أي أنشطة في هذه الولايات، مشيرا إلى أن الجزائر لديه خبرات في التعامل مع الحرائق وإطفاءها حيث لم تصل خطورتها للحرائق التي اندلعت العام الماضي.

ولفت عضو البرلمان الجزائري تحديد المدة الزمنية التي يمكن خلالها إخماد الحرائق في الولايات في ظل وجود ظروف تساعد في انتشار هذه الحرائق، داعيا لضرورة وضع سيناريوهات للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ ولهذا مسألة تغير المناخ أمر هام وتحديدا مؤتمر cop27 في شرم الشيخ ويجب الاتفاق على استراتيجية عالمية موحدة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، لافتا إلى أن الدول الصناعية هي المسؤول الأول عن ظاهرة تغير المناخ التي تهدد سكان الكرة الأرضية.