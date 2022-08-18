شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى الجزائر حكومة وشعبا فى ضحايا الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عزائه للجزائر، حكومة وشعبا في ضحايا الحرائق، متمنيا الشفاء للمصابين.

وكتب أبو الغيط عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر "‏خالص العزاء للجزائر، رئيساً وحكومة وشعباً، في ضحايا الحرائق. وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل.. وللجزائر السلام من كل شر أو مكروه "

وكانت أكدت وسائل إعلام جزائرية، اندلاع العديد من الحرائق فى ولايتى الطارف وسطيف.

دفعت قيادة الجيش الوطني الشعبي الجزائري، بمروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التي اندلعت بغابات الولايات الشرقية على غرار الطارف وسوق أهراس وسكيكدة وبجاية وسطيف وجيجل وعنابة.