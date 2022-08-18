شكرا لقرائتكم خبر عن منسق الأمم المتحدة يحذر من أزمة مياه حادة فى شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، عمران رضا، زيارته التي استغرقت 4 أيام في سوريا تناولت الأوضاع في المخيمات، بما في ذلك مخيما الهول وروج، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتشجيع عودة النازحين السوريين.

وبحسب بيان منسق الأمم المتحدة " يواجه الشمال الشرقي أزمة مياه حادّة من النواحي كافة من مياه الشرب إلى الرّي وإنتاج الغذاء، وتوليد الطاقة، وكل ذلك يؤثر بالطبع على الصحة وسبل العيش" مؤكدا " التزام الأمم المتحدة بمعالجة هذه الأزمة بشكل شامل ومع جميع الأطراف المعنية سواء بشكل فوري أو بالبحث عن حلول طويلة الأجل.

فيما زار المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عدّة مشاريع في محافظتي الحسكة والرّقة والتقى مع محافظ الحسكة، د. لؤي سيوح، لمناقشة الأولويات الإنسانية وكيفية معالجتها على أكمل وجه.

وزار المسؤول الأممي عدّة مخيمات للنازحين، بما في ذلك مخيم العريشة في الحسكة ومخيم المحمودلي في الرّقة، كما تعقيدات مخيمي الهول وروج، وناقش الجهود في إعادة المواطنين، بما في ذلك الحالات الطبية والضعيفة. ودعا إلى اتخاذ خطوات لتشجيع عودة النازحين السوريين، ودعا الدول الأعضاء التي لديها نساء وأطفال في هذه المخيمات إلى إيجاد وسائل عاجلة لإعادة أولئك الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم.

كما أعرب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عن قلقه من التصعيد الأخير في العمل العسكري في الشمال، وحذر من أن استمرار العمل العسكري سيؤدي إلى مزيد من موجات النزوح الكبيرة.

وذكّر المسؤول الأممي جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وحثّهم على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المزيد من الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن المطلوب هو حل سياسي وليس المزيد من العمليات العسكرية، وبالطبع المزيد من المساعدات الإنسانية.

ووفق بيان الأمم المتحدة يبلغ عدد سكان مخيم العريشة حوالي 14,526 نسمة، 85 في المائة منهم نساء وأطفال. وعدد سكان مخيم المحمودلي 8,944 نسمة، 81 في المائة منهم نساء وأطفال كما يبلغ عدد سكان مخيم الروج 2,506 أشخاص، بنسبة 97 في المائة من النساء والأطفال، ومخيم الهول أكثر من 56,000 نسمة، 94 في المائة منهم من النساء والأطفال.