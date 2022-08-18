شكرا لقرائتكم خبر عن بحرية الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة صوب الصيادين جنوب قطاع غزة.

وقال وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن جنود الاحتلال المتمركزين فى عرض البحر، أطلقوا النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في البحر، وأجبروهم عنوة على مغادرة البحر.

يشار إلى أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة واستهداف الصيادين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.