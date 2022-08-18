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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت سامسونغ عن شاشة مميزة كبيرة الحجم طورتها لمحبي ألعاب الفيديو ومستخدمي الحواسب.

وأكثر ما يميز شاشة Odyssey Arc من بين شاشات الألعاب هو حجمها الكبير إذ أتت بمقاس 55 بوصة، كما جاءت منحنية بمعدل انحناء 1000R، وثبتت على محور متحرك يمكن من إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.

شركة سامسونغ تكشف عن شاشة متطورة جدا لمحبي ألعاب الفيديو

وجاءت الشاشة بأبعاد "16:9"، ودقة عرض عالية تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل تردد كبير يعادل 165 هيرتزا، ونسبة تباين تبلغ 1،000،000:1.

وتدعم هذه الشاشة تقنية Quantum Mini LED التي تمنحها 16384 من مستويات اللون الأسود، كما تدعم أجهزة Ark Dial التي تمكن من إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.



وزودتها سامسونغ بأربع منافذ HDMI لوصلها مع مختلف الحواسب والأجهزة الإلكترونية، ونظام إضاءة خلفي مميز الألوان، والأبرز من ذلك هو أن المستخدم يمكنه تقسيم الشاشة إلى 3 أجزاء افتراضية للتحكم بعدة ألعاب أو صفحات إنترنت عند تدوير هذه الشاشة لتكون بالوضع العمودي.

ويمكن لهذه الشاشة دعم ألعاب الفيديو أو المقاطع المصورة التي تأتي بدقة 4K، أما سعرها في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يصل إلى 3500 دولار.

سرّبت مواقع الإنترنت بعض المعلومات التي تتعلق بحاسب Galaxy Tab Active الجديد الذي سيخصص لمحبي السفر والتجوال في الطبيعة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن حاسب Galaxy Tab Active 4 Pro سيحصل على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك ومحاط بإطارات مطاطية لحمايته من الصدمات، كما سيتمتع بحماية عالية من الماء والغبار.

وسيحصل الحاسب على شاشات بمقاس 8 أو 10 بوصات، بأبعاد "16:10"، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشات بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش.

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صور ومواصفات هاتف Vivo الجديد الذي سيكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ المتوسطة الفئة من حيث المواصفات والأسعار.

ويأتي الهاتف بهيكل متين محاط بإطار من الألومينيوم، ومحمي من الماء والغبار، وزنه 179 غ.

أما شاشة الجهاز فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.44 بوصة، دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بسرعة عالية مع البيانات وشبكات 5G بفضل معالج Mediatek Dimensity 900، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، ونظام "أندرويد-12" قابل للتحديث.



وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل فيها كاميرا لتصوير الماكرو، وعلى كاميرا أمامية مزدوجة العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل.

وزودته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4830 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية فيتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.

أطلقت شركة سامسونغ هاتفين جديدين قابلين للطي بزجاج مرن يطوي أسفل منتصف الشاشة، بما في ذلك أغلى جهاز حتى الآن.

ورفعت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة الغطاء عن العديد من المنتجات الجديدة في حدث Unpacked يوم الأربعاء، بما في ذلك Galaxy Z Fold 4.

ويأتي Galaxy Z Fold 4 مزودا بشريط مهام جديد على طول الجزء السفلي من الهاتف، ما يمنح "تجربة تشبه الكمبيوتر الشخصي" حيث يمكن للمستخدمين رؤية تطبيقاتهم بسهولة.

ويأتي مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت - ولكن بسعر ضخم يبلغ 2019 جنيها إسترلينيا.

وأطلقت سامسونغ أيضا Galaxy Z Flip 4، والذي يفتح مثل هاتف قديم من تسعينيات القرن الماضي بفضل مفصل أفقي في منتصف الشاشة.

ومقارنة بطراز Flip في العام الماضي، فإنه يحتوي على حواف أصغر ومفصلة أقل حجما للحصول على شكل مثالي وقبضة أفضل، كما تقول سامسونغ.



ويبدأ Galaxy Z Flip 4 من 999 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 125 غيغابايت ويصل إلى 1199 جنيها إسترلينيا لسعة تخزين 512 غيغابايت. وكلا الطرازين من الهواتف الذكية متوافقان مع 5G، ويأتيان بمقاومة الماء IPX8 ويمكن طيهما وفتحهما أكثر من 200000 مرة.

وقال باولو بيسكاتور، المحلل في PP Foresight، إن طرازي Fold and Flip الجديدين لا يحتويان إلا على "ترقيات تدريجية" مقارنة بإصدارات العام الماضي.

ويحتوي Galaxy Z Fold 4 على مفصل رأسي أسفل المنتصف ويعمل بشكل أساسي كجهاز 2 في 1.

ويحتوي على شاشتين - واحدة أصغر في الخارج تعرض المعلومات الأساسية عند طيها، والشاشة الداخلية الأكبر مثل الكمبيوتر اللوحي.

كما تم ترقيته بشكل كبير في الكاميرا ويتميز بنظام الكاميرا الثلاثية الموجود في هاتف S22 الرائد من سامسونغ.

ويبلغ قياس الشاشة الداخلية لـ Fold 4 مقاس 7.6 بوصة قطريا - نفس الشاشة الموجودة في Fold 3، والتي تم إصدارها العام الماضي.

وتختلف الأسعار اعتمادا على سعة التخزين، لكنها تبدأ من 1649 جنيها إسترلينيا مقابل 256 غيغابايت وتصل إلى 2019 جنيها إسترلينيا مقابل 1 تيرابايت.

ويحتوي Fold 4 أيضا على حواف أصغر، وهذا يعني أن هناك مساحة أكبر للشاشة بينما يظل الهاتف نفسه بنفس حجم Fold 3 في العام الماضي.

وقالت شركة سامسونغ إن جهاز Fold 4 يدوم لفترة أطول بشحنة واحدة ويقوم بتشغيل مقاطع الفيديو لفترة أطول. كما أنه متوافق مع قلم S-Pen، الذي يُباع بشكل منفصل.