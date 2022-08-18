شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تحبط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت القوات الأمنية فى محافظة كركوك بالعراق من إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية فى المحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمنى بالعراق فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، أنه" من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية من احباط محاولة لتفجير احد ابراج نقل الطاقة الكهربائية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك".

وفى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إطلاق عملية أمنية لتفتيش منطقة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.