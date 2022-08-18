شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميزات جديدة لمستخدمي تليجرام.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن القائمون على تطبيق "تليجرام" عن حزمة جديدة سيستفيد منها الكثيرون من مستخدمي التطبيق.

ميزات جديدة لمستخدمي تليجرام.. ما هي؟

وأشارت المواقع الرسمية لـ "تليجرام" على الإنترنت إلى أن المستفيدين من خدمات Telegram Premium توفرت لهم ميزة جديدة للتحكم بالرسائل والإشعارات، وعبر هذه الميزة بات بإمكان المستخدم أن يحدد من من يمكن أن يرسل له الرسائل الصوتية أو المصورة، واختيار هؤلاء الأشخاص من قائمة جهات الاتصال، كما يمكن من خلالها حظر هذه الرسائل كليا والاحتفاظ بميزة تلقي وإرسال الرسائل النصية فقط.

وبات بإمكان مستخدمي Telegram Premium إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى رسائلهم ومحادثاتهم، وإرفاق تلك المحادثات بالصور والمقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو.

ويمكن لمستخدمي التطبيق الحصول على الاشتراكات المدفوعة لمدة 3 أو 6 أو 12 شهرا، وعبر خيار " Premium" في إعدادات التطبيق.

وكان القائمون على "تليغرام" قد أشاروا الشهر الماضي إلى أن المستفيدين من خدمات التطبيق المدفوعة ستتاح لهم أيضا إمكانية تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 غيغابايت، وتنزيل هذه الملفات بسرعة كبيرة، كما سيتمكن المستفيدون من هذه الخدمات من إرسال ملصقات ورموز تعبيرية جديدة في رسائلهم، واستخدام أدوات إضافية لإدارة الدردشات أيضا.

وستوفر الخدمات الجديدة للمستخدمين أيضا إمكانية حجب الإعلانات، وإمكانية "التحميل غير المحدود للبيانات"، فضلا عن ميزات إضافية للتحكم بأدوات المراسلة الفردية والجماعية.



أعلن مركز "بروغريس" الروسي لصناعات الفضاء أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وخلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" قال ممثلون عن المركز "معدات الرصد الخاصة بقمر Obzor-R الصناعي الجديد الذي نساهم في تطويره ماتزال حاليا لدى الشركة المصنعة، ومن المتوقع أن نستلم هذه المعدات في الربع الثالث من العام الجاري، أما إطلاق القمر إلى مدارات الأرض فمن المفترض أن يتم في الربع الثاني من عام 2023".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر Obzor-R سيعمل لصالح وزارة الطوارئ الروسية، وصمم للتصوير في النطاق "X" في أي وقت من اليوم وبغض النظر عن الظروف الجوية المختلفة.



وستساهم البيانات التي سيقدمها هذا القمر في رسم الخرائط للأرض، ورصد حالات الكوارث الطبيعية، كما سيساهم هذا القمر في الحصول على البيانات المطلوبة لمهمات الإنقاذ، ومهمات الإدارة البيئية، ومهمات البحث عن الثروات الطبيعية.

وسيجهز هذا القمر تبعا للخبراء برادارات وتقنيات تصوير متطورة تمكنه من رصد الأجسام الأرضية التي لا يتجاوز طولها مترا واحدا.

كشفت "شركة الصناعات الصاروخية التكتيكية" الروسية خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن أحدث الأسلحة التي طورتها، والتي كانت من بينها طوربيدات بمواصفات خاصة.

ومن بين أبرز معروضات الشركة كانت طوربيدات ET-1E الكهربائية، والتي أكد الفنيون أنها قادرة على ضرب أهدافها على مسافات تصل إلى 18 كلم.

وكان الخبراء في الشركة قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الطوربيدات المذكورة قادرة الحركة بسرعات تتراوح ما بين 30 و50 عقدة بحرية، ومخصصة لتدمير السفن والغواصات المعادية، وأن الميزة الأساسية فيها هي أنها تصدر أقل قدر من الضوضاء أثناء الحركة، فضلا عن قدرتها على التخفي عن رادارات وأجهزة السونار الخاصة بالعدو، ويمكنها إصابة أهدافها حتى عندما تتعرض للتشويش، كما يمكن استعمالها مع الغواصات القادرة على إطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.



وبالإضافة للطوربيدات المذكورة كشفت "شركة الصناعات الصاروخية التكتيكية" أيضا عن طوربيدات UGST وMTT.

وتأتي طوربيدات UGST الجديدة بعيار 533 ملم، ويمكنها تدمير السفن والغواصات المعادية فوق سطح الماء وتحته، كما يمكنها تدمير البنى التحتية التابعة للمنشآت الساحلية.

أما طوربيدات MTT الجديدة فجاءت بعيار 423 مل، ويمكنها ضرب أهداف على عمق 600 م تحت سطح الماء، والحركة بسرعة 50 عقدة بحرية.