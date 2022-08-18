شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مراكش المغربية تستضيف المهرجان الدولى للسماع والموسيقى الصوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة مراكش المغربية الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للسماع والموسيقى الصوفية خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر من العام الجاري، وذلك تحت شعار "حاضر ومستقبل المدن العتيقة.. معرفة التراث المعماري والعمراني وذاكرته في المغرب الكبير والشرق العربي".

وذكرت جمعية مراكش لإحياء تراث المغرب وصيانته، المنظمة للمهرجان، في بيان أن أعمال هذا المهرجان، تدور حول قيم أخلاقية مستمدة من العمل الروحي المغربي وأفقه الكوني"، موضحة أن "سماع مراكش يطمح إلى الحفاظ على السماع الصوفي، الذي هو تراث فني عالمي، ثقافي وروحي، وذلك من خلال هذه اللقاءات والذاكرات،والإنشاد".

وأشار البيان إلى برنامج الدورة يتضمن ندوة دولية كبرى حول "الذاكرة والتراث المعماري والحضري"، بمشاركة مجموعة من كبار المسؤولين والمهندسين المعماريين والخبراء العمرانيين من المغرب والعالم العربي وأوروبا.