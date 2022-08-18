شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "واتساب" تطلق تطبيقًا جديدًا شاملًا لنظام تشغيل "ويندوز" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للمراسلة الفورية ”واتساب“، عن تطبيق جديد شامل لنظام تشغيل ”ويندوز“، موضحة أن الإصدار الجديد لن يعتمد على الويب كما هو متاح في الوقت الحالي.

وأصدرت ”واتساب“ تطبيقًا ”أصليًا شاملًا“ جديدًا لسطح المكتب لنظام تشغيل ”ويندوز“، حيث تدعي الشركة أن ”التطبيق الأصلي“ هذا سيزيد من الموثوقية والسرعة. وأضافت أن المستخدمين سيستمرون في تلقي الإخطارات والرسائل حتى إذا كان هاتفهم الذكي غير متصل بالإنترنت.

وفي وقت سابق، كانت منصة المراسلة الفورية تقدم فقط التطبيقات المستندة إلى الويب لنظامي التشغيل ”ماك“ و“ويندوز“. في غضون ذلك، ستظل عملية تسجيل الدخول عبر مسح رمز الاستجابة السريعة من هاتف المستخدم مفعلة دون تغيير.

وفي صفحة الأسئلة الشائعة (FAQ) على موقع ”واتساب“ الرسمي، أعلنت منصة المراسلة الفورية أن التطبيق الأصلي الجديد لسطح المكتب متاح الآن لمستخدمي ”ويندوز“. وقالت إن عملية تسجيل الدخول إلى التطبيق الأصلي لسطح المكتب تظل دون تغيير من التطبيق المستند إلى الويب.

وذكر تقرير لموقع ”ذا فيرج“ التقني أن التطبيق الأصلي الجديد متاح حاليًا ويمكن تنزيله عبر الموقع الإلكتروني لـ“ميكروسوفت“ على الويب. وأضاف التقرير أن التطبيق متاح أيضًا لمستخدمي ”ماك“، لكنه قيد التطوير حاليًا. وأوضح أنه يمكن للمستخدمين الوصول المبكر واختبار التطبيق من خلال الانضمام إلى البرنامج التجريبي.

وأشار موقع ”ذا فيرج“ إلى أن التطبيق الجديد المعاد تصميمه يتميز بواجهة ”محسنة قليلًا“ عند مقارنته بالإصدار السابق من التطبيق، ولكن بخلاف ذلك لا يبدو مختلفًا تمامًا. وأوضح أن التغيير الأكبر هو أن المستخدم لم يعد بحاجة إلى إبقاء هاتفه متصلًا بالإنترنت لمزامنة الرسائل بين هاتفه وتطبيق سطح المكتب.

ويقوم المستخدم أولًا بتنزيل التطبيق الأصلي لسطح المكتب، ثم يجب عليه فتح تطبيق المراسلة على هاتفه الذكي، وسيحتاج المستخدم إلى النقر فوق ”المزيد من الخيارات“ على هواتف ”أندرويد“، أو ”الإعدادات“ في هواتف ”آيفون“.

ثم بعد ذلك، يقوم المستخدم بالنقر فوق خيار ”الأجهزة المرتبطة“ لفتح الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة، ثم يقوم بتوجيهه نحو رمز الاستجابة السريعة المعروض على التطبيق الجديد لسطع المكتب.

من ناحية أخرى، تختبر ”واتساب“ أيضًا عبر تطبيقها الرقمي ميزة ”التراجع عن حذف الراسائل“، والتي تسمح للمستخدمين باستعادة الرسائل المحذوفة عن طريق الخطأ من خلال الدردشة.

وذكر تقرير لموقع ”WABetaInfo“ التقني أن الميزة الجديدة متاحة لعدد محدود من مختبري الإصدارات التجريبية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المنصة المملوكة لشركة ”ميتا“ في طرح الميزة على نطاق أوسع خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف تقرير ”WABetaInfo“ – المنصة الأشهر في العالم لتتبع أخبار ”واتساب“ – أن المستخدمين سيحصلون على ”شريط مخصص“ أسفل شاشة الدردشة بعد حذف رسالة ما باستخدام خيار ”الحذف من أجلي“ (Delete for me). ووفقًا للتقرير، يمنح الشريط هذا المستخدمين خيار استعادة الرسالة المحذوفة في غضون ثوانٍ قليلة.

وأوضح التقرير أن الميزة الجديدة متاحة في تحديث لإصدار تجريبي يحمل رقم ”2.22.18.13“ لعدد محدود فقط من مستخدمي نظام تشغيل ”أندرويد“.