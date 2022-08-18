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الرئيس الجزائري يعزى عائلات ضحايا الحرائق

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القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه إلى عائلات الضحايا ممن سقطوا إثر الحرائق التي تشهدها بعض ولايات شرقي البلاد، وتحديدا في ولايتي الطارف وسطيف.

وأعرب الرئيس الجزائري  فى بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية الأربعاء  عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف الدولة وتجنيد كافة أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.

كان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أعلن عن سقوط 26 قتيلًا جراء الحرائق التي نشبت اليوم في عدة ولايات بالشرق الجزائري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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