شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. خطوبة ولي العهد الأردني على رجوة بنت خالد آل سيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، تمت الأربعاء خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

ولدت خطيبة ولي العهد الأردني، رجوة بنت خالد آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، في 28 نيسان/أبريل 1994، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

وبحسب المصادر، فإن والد رجوة هو رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، رئيس مجلس إدارة شركة ”السيف للمقاولات الهندسية“، وأمها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن في بيان رسمي أنه بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من آب عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

يذكر أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تولي ولاية العهد في الأردن عام 2009، وهو من مواليد الـ 28 يونيو 1994.

علقت الملكة رانيا العبدالله على خطوبة ابنها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من الشابة السعودية رجوة بنت خالد بن مساعد آل سيف، والتي تمت اليوم في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر“: ”رجوت الله – مثلي مثل كل أم – أن يرزقك خيرًا وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة – الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير“.