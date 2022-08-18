شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. مشاورات لاختيار رئيس للوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مواقع إخبارية سودانية موثوقة الأربعاء، عن مشاورات غير رسمية بين القوى السياسية المختلفة لاختيار رئيس للوزراء بين عشرة مرشحين، تمهيدا لتشكيل حكومة توافق انتقالية.

وأكد مصادر سودانية مطلعة أن المشاورات الخاصة باختيار رئيس للوزراء تقودها شخصيات سياسية من قوي الحرية والتغيير بشقيها المجلس المركزي والتوافق الوطني بجانب شخصيات معروفة في مبادرة "نداء السودان" التي يرعاها رجل الدين الصوفي الطيب الجد.

وأفادت بأن المكون العسكري طلب من الشخصيات السياسية التي تقود المشاورات الحصول على أكبر توافق بين التحالفات والكتل الحزبية والمجتمعية لاختيار رئيس للوزراء لمساعدة الحكومة الانتقالية في تنفيذ مهامها.

وحملت قائمة المرشحين عددا من السياسيين والأكاديميين أبرزهم السياسي المعروف الشفيع خضر، ورئيس "حزب المؤتمر السوداني" عمر الدقير، ورئيس السلطة الانتقالية السابق التجاني سيسي، بجانب رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، والقيادي بحزب "الاتحادي الأصل" إبراهيم الميرغني الأمين.

وأشارت المواقع الإخبارية إلى أنه وفي المقابل تستعد قوى الشارع لتظاهرات جديدة الخميس في إطار محاولاتها لإسقاط نظام الحكم في السودان.

ويتوقع مراقبون أن تزداد وتيرة الاحتجاجات في محاولة للضغط لتحقيق مكاسب أكبر فيما يتصل بالتسوية السياسية المرتقبة والتي تدار خلف الكواليس ويتوقع أن تخرج للعلن في أي وقت.