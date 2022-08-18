شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، مع قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق طيار أليكسوس جرينكوتش، سبل تعزيز القضايا العسكرية المشتركة بين البلدين.

وقالت رئاسة الأركان الكويتية، في بيان إن الفريق الركن خالد الصباح استقبل الفريق طيار جرينكوتش والوفد المرافق له اليوم الأربعاء، حيث ناقش الاجتماع أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين.