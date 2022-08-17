اخبار الخليج

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في 7 ولايات وتكثيف الجهود لإخمادها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: اندلاع 10 حرائق في 7 ولايات وتكثيف الجهود لإخمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل 10 حرائق اليوم الأربعاء في 7 ولايات مختلفة.


وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان اليوم، أن عمليات إخماد الحرائق لا تزال متواصلة، مؤكدة أنه تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإخماد تلك الحرائق.


وبحسب البيان، تم الاستعانة بالمروحيات التابعة للحماية المدنية والجيش لإخماد الحرائق في المناطق الغابية ذات الطبيعة الجبلية الوعرة.


كانت الجزائر قد رفعت من حالة التأهب القصوى، تحسبا لوقوع حرائق، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الأيام الجارية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا