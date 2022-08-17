شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء بالكويت على مشروع مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية استعدادًا لإجراء انتخابات الكويت التشريعية.

جاء القرار خلال جلسة المجلس الذى عقدت قبل قليل، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.

يذكر أن الكويت تستعد لإجراء الانتخابات التشريعية التاسعة عشرة بتاريخها، بعد أن صدر مؤخرا قرارا بحل مجلس الأمة (مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية) للمرة التاسعة، حيث سبق أن تم حل المجلس ثمان مرات من قبل، كان آخرها فى 2016.