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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2022 في مصر أن الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب بلغ 91.6 %، و91.36 % لكلية طب الأسنان.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2022 في مصر، ظهر الأربعاء، حيث بلغ الحد الأدنى للالتحاق بكلية الصيدلة 90%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات 2022 في مصر

كما بلغ الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي 90.7 %، فيما تبقت مقاعد في بعض كليات المجموعة الطبية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

وبالنسبة للحدود الدنيا للقبول لطلاب "الشعبة الادبية"، فقد جاءت كالآتي:



الاقتصاد والعلوم السياسية: 340 درجة 82.925 %

الألسن: 320 درجة 80.40 %

الإعلام: 316 درجة 77.40 %

الآثار: 315 درجة 76.82 %

الفنون الجميلة: 282 درجة 68.78 %

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وكشف عاشور أن هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية بكليات: الطب البيطري والتمريض والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والألسن والآثار والإعلام وباقي الكليات النظرية.

أما بالنسبة لشعبة رياضيات، فهناك أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات: الحاسبات والمعلومات وفنون جميلة عمارة والجامعات التكنولوجية والاقتصاد والألسن والإعلام والآثار والفنون التطبيقية وباقي الكليات الاقتصادية التي تقبلهم.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، هناك أماكن بكليات التربية والآداب والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.

وعقب ظهور النتيجة، على الطالب فقط طباعة بطاقة الترشيح، والتقدم بها إلى الكلية التي قُبل فيها، وهذا بعد إعلان نتائج تقليل الاغتراب في وقت لاحق.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد أغلق باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام الطلاب في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل منذ يوم الخميس 11 أغسطس/ آب، حيث انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر لطلاب شعبة علمي علوم بإجمالي عدد الطلاب 22475.

وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية في المرحلة الأولى للتنسيق 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 15220. أما بالنسبة للشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر بإجمالي عدد الطلاب 80063، وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بجميع الشعب 117758 طالبا.

يسعى عدد كبير من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، للالتحاق بكليات التمريض لما لها من مميزات ونسبة كبيرة في الحصول على الوظائف.

وفي مصر أكثر من 20 جامعة حكومية، تضم كليات للتمريض، من بينها القاهرة وعين شمس، وحلون، وطنطا، ودمنهور، والمنوفية، وبنها، وكفر الشيخ، والمنيا، والزقازيق، والإسكندرية، وبني سويف، وبورسعيد، وأسوان، وسوهاج، والفيوم، وقناة السويس، وجنوب الوادي، وأسيوط.



وتقترب مؤشرات تنسيق كلية التمريض 2022 مع درجات العام الماضي 2021، وبلغ الحد الأدنى لها 62.4% والتحق بها كثير من طلاب الثانوية العامة خلال العام الماضي.



مجموع كليات التمريض 2021

تمريض جامعة القاهرة، كان المجموع 284 بنسبة 69.26%

تمريض جامعة عين شمس، كان المجموع 268 بنسبة 65.36%

تمريض جامعة حلوان، كان المجموع 256 بنسبة 62.43%

تمريض جامعة الإسكندرية، كان المجموع 272 بنسبة 66.34%

تمريض جامعة المنصورة، كان المجموع 339 بنسبة 82.68%

تمريض جامعة طنطا، كان المجموع 338 بنسبة 82.43%

تمريض بورسعيد، كان المجموع 336 بنسبة 81.95%

تمريض جامعة دمياط، كان المجموع 330 بنسبة 80.48%

تمريض جامعة الزقازيق، كان المجموع 324 بنسبة 79.02%

تمريض دمنهور، كان المجموع 324 بنسبة 79.02%

تمريض المنوفية بشبين الكوم، كان المجموع 323 بنسبة 78.78%

ويتيح الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، دليلا للطلاب المقبلين على اختبارات قدرات لبعض الكليات قبل الالتحاق بها.

من بين تلك الكليات، كليات التمريض والمعاهد الفنية، ويوضح الدليل بعض تفاصيل الاختبارات التي يتم عقدها للطلاب الراغبين في الانضمام لها، وهي رغبة كبيرة لدى كثير من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

اختبارات كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض

اختبار اللغة الإنجليزية:

وتقيس القدرة على تطبيق واستخدام قواعد اللغة الإنجليزية، وتتنوع الأسئلة في موضوعات مختلفة، ومنها الأمور الحياتية العادية، ويكون الاختبار بنتيجة 25 درجة إجمالية.

اختبار التفكير النقدي:

الأسئلة في ذلك الاختبار باللغة العربية، وتقيس قدرة الطالب الفكرية، وما يجب أن يكون عليه طالب التمريض، ودرجات ذلك الاختبار الإجمالية 25 درجة أيضا.

اختبار السمات:

وتكون أسئلة ذلك الاختبار باللغة العربية، وهي أسئلة تقيم الحالة النفسية التي تبحث في قدرة الطالب حال تخرجه على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية المختلفة في كثير من الظروف المتعددة. ودرجات ذلك الاختيار 25 درجة إجمالية.

المقابلة الشخصية:

وفي هذه المقابلة يتم النظر إلى عدة أمور لتقييم الشخص، ومنها مظهره العام والمهارات الذهنية ومهارات التواصل والسمات الشخصية.

وتشمل أسئلة الاختبارات 75 سؤالا معرفيا، ما بين الاختيار من متعدد وأسئلة الصواب والخطأ، بإجمالي 75 درجة، بواقع درجة لكل سؤال.

وبالنسبة لزمن الاختبار، فإنه يبدأ بالمقابلة الشخصية، مع لجنة قد تكون مكونة من ثلاث أو خمس أو سبع أفراد، ثم الاختبار المعرفي ومدته ساعة ونصف، ولا يحق للطالب الدخول للاختبار بعد موعد محدد، بأي شكل كان.

وهناك عدة شروط للنجاح في اختبارات كلية التمريض، وهي حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 60% من إجمالي درجات الاختبارات والمقابلات الشخصية كشرط لنجاحه وحصوله على لائق.

وعلى الطالب الاطلاع على بعض المجالات قبل الاختبار، منها اللغة الإنجليزية، وأخلاقيات المهنة، والثقافة العامة، والسمات الشخصية، ومهارات التواصل، والتعرف على تفاصيل العلوم والأحياء.

ويكون التسجيل لكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، من خلال موقع التنسيق، ومن يحصل على تقدير لائق يمكنه الالتحاق بالكلية أو المعهد،

يتم التسجيل لكل من كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض من خلال موقع التنسيق، ويعتبر تسجيل واحد فقط وبمقابل مادي يتم دفعه مرة واحدة فقط، ومن يحصل على تقدير لائق يمكنه وفق مجموع الثانوية العامة وقواعد التنسيق الالتحاق بكليات التمريض أو المعاهد الفنية للتمريض.