شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السوداني: أضرار السيول كارثية وتفوق إمكانات الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الطاهر أبو بكر حجر بجهود أبناء المناقل وبحكومة ولاية الجزيرة؛ لتقديم بعض المساعدات الإنسانية للمتضررين، مؤكدا أن الوضع بالولاية كارثي يفوق إمكانيات الولاية ومحلياتها.

ونقل بيان مجلس السيادة اليوم الأربعاء، عن عضو المجلس -في ختام زيارته التي قام بها للولاية خلال اليومين الماضيين- قوله : "إن حجم الضرر الذي لحق بمواطني المناقل، خاصة قرى عبود وكوقيلا وبعض أحياء المناقل الشمالية الشرقية، كبير يفوق التوقعات"، مشيرا إلى أن المتضررين في حاجة لمساعدات عاجلة من مواد الإيواء والغذاء والصحة، ما يتطلب تدخل مجلس السيادة بصورة عاجلة لتقديم ما يمكن من حلول آنية وعاجلة.

وشدد عضو مجلس السيادة الانتقالي على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والحكومية؛ لتتجاوز الوضع الراهن، مؤكدا مواصلة الحكومة لجهودها لمعالجة الأوضاع.

من جانبه، أعلن إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف عن حصر كل المتضررين من السيول والبالغ عددهم 2000 أسرة، خلال مرافقته لعضو مجلس السيادة للمناطق المتأثرة بمحلية المناقل، كما تم الوقوف على حجم الضرر الذي أصاب مواطني المحلية.

وأكد أن حكومة الولاية شرعت في تقديم بعض المساعدات الإنسانية العاجلة من خيم ومشمعات ومواد غذائية، مؤكداً التزامه بمواصلة الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية والصحية، داعيا المنظمات الوطنية والاجنبية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية.

من جانبه، أوضح اللواء شرطة حقوقي عبدالله إسماعيل ممثل المجلس الأعلى للدفاع المدني، أن المجلس شكّل غرفاً للطوارئ في كل المدن المتضررة لحصر الأضرار، منوهاً الى توفير الناموسيات والخيم والمواد العاجلة