شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع قادة الكتل السياسية بالعراق تلبية لدعوة الكاظمى.. والتيار الصدرى يقاطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اجتماع قادة الكتل السياسية في العراق بالقصر الحكومي فى بغداد اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وكان الكاظمي دعا أمس الثلاثاء القوى السياسية للاجتماع في مقر الحكومة العراقية للبدء في حوار وطني جاد، وقال: إن هدف اللقاء هو التفكير المشترك من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية في نطاق الدستور وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي.

على صعيد متصل، أعلن التيار الصدري عدم مشاركة فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.. وذكر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء العراقي هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".