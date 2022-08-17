شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحبط محاولة تهريب 2 مليون و250 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 2 مليون و250 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر عبر ميناء جدة الإسلامي، وضبطها مخبأة داخل شحنة مماسح أرضيات، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.