اخبار الخليج

سوريا تنفى أن تكون قد اختطفت أو أخفت أى مواطن أمريكى دخل أراضيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تنفى أن تكون قد اختطفت أو أخفت أى مواطن أمريكى دخل أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية، مشددة على حقيقة التزامها المطلق بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن سوريا تؤكد أن أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى أنه قد صدرت في الأسبوع الماضي تصريحاتٌ مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأمريكية، ممثلةً بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا