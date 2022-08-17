شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يوضح تصريحاته حول الهولوكوست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس "الهولوكوست" بأنه "أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث.

وقال الرئيس الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) اليوم الأربعاء، عقب مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، "إنه لم يكن المقصود في إجابته إنكار خصوصية الهولوكوست، التي ارتكبت في القرن الماضي، فهو مدان بأشد العبارات".

وأوضح أن المقصود بالجرائم التي تحدث عنها هي المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، مؤكدا أنها جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا.