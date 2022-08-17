شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الشئون النسائية بالمسجد الحرام: توزيع مظلات على قاصدات المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية بشؤون الحرمين ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية عددا من المظلات على قاصدات المسجد الحرام لحمايتهن من أشعة الشمس في صحن المطاف وذلك ضمن جهود الرئاسة العامة لتقديم الخدمات لقاصدي المسجد الحرام، وفق سفارة السعودية بالقاهرة.

وأوضحت الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية الدكتورة عبير بن محمد الجفير أنه جرى توزيع عدد من (المظلات لقاصدات البيت الحرام) وذلك في بادرة إنسانية من منسوبات الوكالة للتخفيف عليهن من أشعة الشمس، وأثناء تأديتهن للمناسك بروحانية والتخفيف من أعباء التعرض لحرارة الشمس.

وأشارت الجفير إلى أن مثل هذه المبادرات المجتمعية الإنسانية هدفها تجويد المنظومة الإنسانية والارتقاء بها بما يتواءم مع تطلعات الدولة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالمين.