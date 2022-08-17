شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير: قصر النظر لدى الأطفال قد يعود لأسباب وراثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشار البروفيسور فولف ألكسندر لاجريز إلى أن قِصر النظر يعد أحد أشكال ضعف البصر لدى الأطفال، وهو يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها الوراثة.

خبير: قصر النظر لدى الأطفال قد يعود لأسباب وراثية

وأوضح طبيب العيون الألماني أنه في حالة الإصابة بقصر النظر يكون محور المقلة زائد الطول بحيث يكون الإبصار القريب (كالقراءة والكتابة) ممتازا، أما الأجسام البعيدة فتكون ضبابية.



وأضاف أن قِصر النظر لدى الأطفال يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها العوامل الوراثية والمذاكرة ومشاهدة التلفاز من مسافة قصيرة وعدم التعرض لضوء النهار بشكل كاف.

ويمكن الاستدلال على إصابة الطفل بقِصر النظر من خلال تقريب الكتب أو الأغراض جدا من عينيه وضم عينيه بغرض رؤية الأشياء جيدا والحاجة إلى الجلوس في الصفوف الأولى في الفصل، بالإضافة إلى المعاناة من الصداع.



وشدد لاجريز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في ارتداء النظارات والعدسات اللاصقة التصحيحية، في حين تتطلب الحالات المتأخرة الخضوع للجراحة بالليزر.

وللوقاية من قِصر النظر، ينبغي تقليص مدة مشاهدة التلفاز والحاسوب اللوحي والهاتف الذكي والحاسوب إلى ساعة واحدة يوميا، مع مراعاة التعرض لضوء النهار لمدة لا تقل عن ساعتين يوميا. كما يراعى ألا تقل مسافة القراءة عن 30 سم.

اعتلال العين الدرقي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويصيب تجاويف العين بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن أعراض اعتلال العين الدرقي تتمثل في جحوظ العين وجفاف واحمرار وتهيج العين والإحساس بضغط بها وبوجود جسم غريب بها وبألم عند تحريكها وزيادة إفرازات الدموع وانتفاخ الجفون وتباطؤ حركة الجفن والرؤية المزدوجة والحساسية للضوء والتهاب الملتحمة.

ويتم علاج اعتلال العين الدرقي بواسطة الأدوية على سبيل المثال الأدوية المثبطة للغدة الدرقية وأدوية الجلايكورتيكويد، كما يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الجراحة مثل جراحة إزالة الضغط الواقع على العصب البصري.

قد يكون ضعف البصر نتيجة للعادات وخيارات نمط الحياة، بجانب الظروف الصحية الموجودة مسبقًا لدى البعض، فكيف تتجنب تفاقم هذه المشكلة الصحية؟

يمكن أن يؤثر التقاء العوامل بما في ذلك العوامل الوراثية والعمر وبيئتك الشخصية على الرؤية، وبينما قد يصحح الناس رؤيتهم بمجرد الحصول على زوج من النظارات أو العدسات اللاصقة، فإنهم يميلون إلى تجاهل الخطوات الأخرى الضرورية للعناية ببصرهم.

ونظرًا لأن العالم محاط بالشاشات فمن السهل تطوير عادات سيئة قد تساهم في ضعف البصر، ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية يعاني 2.2 مليار شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم من ضعف البصر القريب أو البعيد.

من بين الرقم السابق ذكره ما لا يقل عن مليار حالة كان يمكنها الوقاية من ضعف البصر بتغيير بعض العادات أو التوجه للمتابعة والعلاج.



وكشف الدكتور توشار جروفر، المدير الطبي في مركز Vision Eye في نيودلهي، عن 5 عادات يومية يجب على المرء كسرها للحفاظ على رؤية صحية لبقية حياته.

ونقل موقع hindustantimes عن المختص هذه العادات التي تشمل:

1- الاستخدام المفرط للهواتف الذكية

يمكن للهواتف الذكية إجهاد بصرك والتسبب في مشكلات الرؤية إذا كنت تستخدمها لساعات طويلة يوميًا، خاصة إذا كنت تحاول قراءة نص صغير على شاشات هاتفك المحمول كثيرًا.

تمامًا مثل الهواتف الذكية، يمكن أن يؤدي التعرّض الطويل لشاشات الكمبيوتر المحمول إلى الإضرار بعينيك لأن الضوء المنبعث من هذه الشاشات يمكن أن يتسبب في جفاف العين والصداع وإجهاد العين، وقد يتسبب التعرّض المفرط للشاشات في تشوش الرؤية وعدم وضوحها.

2- التدخين

في حين أن هناك العديد من الأسباب التي تدفعك للتوقف عن التدخين، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بسرطان الحلق وسرطان الرئة، فإنك تحتاج إلى التخلي عنه هذه العادة لأنها قد تحدث مشاكل في الرؤية أيضًا.

وتم ربط تدخين السجائر وأشكال التبغ الأخرى بحالات خطيرة مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين الذي يمكن أن يؤدي إلى العمى.

3- عدم ارتداء النظارات الشمسية

تتعرض عينيك للأشعة فوق البنفسجية الضارة إذا كنت لا ترتدي النظارات الشمسية بانتظام أثناء الخروج من المنزل.

وتسبب هذه الأشعة الضارة مشاكل في الرؤية، وقد تقف وراء مشاكل أخرى في البصر مثل الضمور البقعي وسرطان العين.

وحتى إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، يمكن أن تعمل النظارات الشمسية كحاجز بين عينيك والهواء الخارجي والذي قد يكون محملًا بالملوثات الضارة وهذا مهم لصحة العينين.

4- كثرة فرك العينين

تحتاج إلى تجنب إغراء فرك عينيك، والسبب أنه يمكن أن تتلف السطح الخارجي لعينيك مسببة الشعور بالوخز والحرقان، إضافة إلى نشر الأوساخ والبكتيريا في عينيك.

أيضا يمكن أن يتسبب فرك العين المتكرر في إضعاف القرنية، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية بشكل لا رجعة فيه.

5- استخدام قطرات العين دون استشارة الطبيب

اعتاد الناس استخدام قطرات العين دون استشارة أطبائهم، لكن الإفراط في استخدام قطرات العين دون مناسبة طبية تستدعي ذلك يمكن أن يضر عينيك.

وقال الدكتور توشار جروفر إنه "بصرف النظر عن هذه العادات، فإن عدم تضمين الأطعمة الصديقة للعين في نظامك الغذائي، وعدم شرب كمية كافية من الماء، وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يسبب أيضًا ضعف البصر".

اقترحت الدراسات أيضًا أنه لا ينبغي لأحد وضع العدسات اللاصقة القديمة ليوم كامل أو النوم بها ليلًا، إذ قد يعرضك هذا التصرف لخطر الإصابة بالحساسية وجفاف العين الشديد والتهابات القرنية الشديدة التي تهدد البصر، وفقًا للطبيب.

واختتم: "العيون هي أثمن عضو في الجسم لحياة صحية، لذا يجب أن يحافظ الأفراد على بصر ممتاز طوال حياتهم من خلال تجنب الأشياء الصغيرة التي نقوم بها يوميًا بوعي أو دون وعي، كما يعد فحص العين المنتظم أحد الإجراءات الوقائية العديدة التي تساعد في تجنب هذه المشكلات".