شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 10 إرهابيين وإصابة 15 آخرين بمحافظة شبيلى السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضح قائد القوات المسلحة الصومالية، العميد أدوا يوسف راغي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة قامت بضبط ذخائر ومعدات كانت بحوزة الإرهابين، ودمرت كل الأماكن التي كانت تضايق فيها الشعب الصومالي، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية تجري في جميع أنحاء البلاد لمحاربة ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وستستمر حتى يتم إخراجهم من الأماكن التي يختبئون فيها.