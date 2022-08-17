شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الانتخابات بتونس تعلن قبول نص مشروع الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، قبول نص مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي عُرِض على الاستفتاء داخل الدولة وخارجها في 25 يوليو الماضي، ودخوله حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه، وذلك بعد حصوله على موافقة الأغلبية من مجموع الأصوات المشاركة في الاستفتاء بنسبة 94.6%.