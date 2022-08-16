شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يتعهد بالتعاون مع مبادرة الاستقرار التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد وزير الداخلية الصومالي أحمد معلم فقي، بالتعاون والعمل مع مبادرة الاستقرار والانتقال التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة، افتخار أحمد شاهين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية؛ حيث استمع إلى تقرير مفصل من الوكالة الأمريكية حول سيرعمل الوكالة في الصومال لاسيما مبادرة الاستقرار والانتقال.