شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي التونسي" يحذر من مواقع تنتحل اسمه وشعاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البنك المركزي التونسي من مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل اسمه وشعاره، بهدف التغرير بالمستعملين وسرقة حساباتهم الشخصية.



ونفى البنك - في بيان اليوم - أية علاقة له بهذا الموقع وبهذه الصفحات، مؤكدًا عدم إطلاقه أية عملية توزيع أموال على المواطنين أو المشاركة فيها.



ودعا البنك المركزي التونسي مستخدمي الإنترنت إلى اليقظة لتجنب أي مخاطر قرصنة لحساباتهم الشخصية وخاصّة البنكية، مشيرًا إلى أن استعمال اسمه وشعاره في مثل هذه العمليات غير الشرعية يعتبر جريمة تعرّض مرتكبها إلى الملاحقة القانونية.