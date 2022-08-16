شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف وزير النفط العراقي بمهام حقيبة "المالية" بعد استقالة علي علاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة مهام وزارة المالية بعد قبوله طلب وزير المالية علي علاوي.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر حكومي قوله إن الكاظمي كلف خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وزير النفط إحسان عبد الجبار بإدارة مهام وزارة المالية بعد قبوله طلب استقالة الوزير علي عبد الأمير علاوي.



وكان وزير المالية علي علاوي قد قدم، في وقت سابق من اليوم، استقالته من منصبه خلال جلسة مجلس الوزراء.. وعقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.



من جهة أخري، أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل كاظم عبد الصاحب، خلال لقائه القنصل الفرنسي العام في الموصل استعداد الجامعات العراقية لتبادل المنح الدراسية.



وذكرت وزارة التعليم - في بيان- أن عبد الصاحب استقبل القنصل الفرنسي العام في الموصل جان كريستوف أوجيه والوفد المرافق له.. منوهة إلى أن المؤسسات الأكاديمية العراقية تربطها علاقات تعاون مع الجامعات الفرنسية على وفق الاتفاقية الموقعة بين البلدين وما تتضمنه من برامج علمية ضمن مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.



وتابع : أن أولويات التعاون بين الجانبين تقتضي التركيز باتجاه تأهيل المختبرات والمعامل والورش العلمية في الجامعات التي تعرضت للتخريب والضرر من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي وتنمية مسارات التنسيق المستدام بشأن مراكز الرعاية الصحية والطبية.



من جانبه، قال القنصل الفرنسي العام، إن الجانب الفرنسي يعمل على تطوير مذكرات التفاهم بين الجامعات العراقية ونظيراتها الفرنسية وتحديث برامج التعاون الأكاديمي في الاختصاصات الطبية الهندسية والاجتماعية والنفسية في المستقبل القريب.