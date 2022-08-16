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مصادر يمنية: قصف جديد يستهدف تجمعات سكنية بمحافظة تعز

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القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر محلية يمنية، إن جماعة الحوثى جددت قصفها على تجمعات سكنية غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.


ونقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها: إن "مسلحين حوثيين يتمركزون شمالي مدينة تعز قصفوا منطقتي الصياحي والمنطرح غربي المدينة بالمدفعية الثقيلة؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بصفوف الأهالي وتضرر عدد من المنازل".


وأوضحت أن الاستهداف الحوثي للمناطق السكنية يأتي في ظل استمرار خروقاتهم للهدنة التي بدأت في مطلع أبريل الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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