شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: قصف جديد يستهدف تجمعات سكنية بمحافظة تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر محلية يمنية، إن جماعة الحوثى جددت قصفها على تجمعات سكنية غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.



ونقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الثلاثاء، عن المصادر قولها: إن "مسلحين حوثيين يتمركزون شمالي مدينة تعز قصفوا منطقتي الصياحي والمنطرح غربي المدينة بالمدفعية الثقيلة؛ ما أسفر عن وقوع إصابات بصفوف الأهالي وتضرر عدد من المنازل".



وأوضحت أن الاستهداف الحوثي للمناطق السكنية يأتي في ظل استمرار خروقاتهم للهدنة التي بدأت في مطلع أبريل الماضي.