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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قد يكون فقدان الوزن أكثر صعوبة خلال أشهر الصيف،ولكن وفقا لأخصائيي التغذية، هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تسرّع عملية فقدان الوزن خلال أشهر الطقس الحار.

لفقدان الوزن.. ماذا تأكل وتشرب أثناء الطقس الحار؟

ووفقا لموقع Bodyline، فإن القاعدة الأولى لخفض الوزن خلال أشهر الصيف هي البقاء رطبا.



وينص الموقع الصحي على ضرورة شرب ما بين لترين إلى ثلاثة لترات من الماء البارد يوميا، أو في أشكال أخرى من السوائل مثل الشاي أو ماء الليمون، ما يزيد من القدرة على حرق السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 30%.

وأوصى توري أرمول، وهو طبيب ومتحدث باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية، بـ "شرب الماء قبل الأكل".

وتتمثل فكرة فقدان الوزن في شرب كوبين من الماء قبل كل وجبة. وأوضح أرمول: "هذا سيبقيك رطبا وأقل عرضة للإفراط في تناول الطعام".

ومن المهم أيضا تجنب الكحول لإنقاص الوزن في الصيف لأنه يسبب الجفاف وكثافة السعرات الحرارية ويمكن أن يعيق أي أهداف لفقدان الوزن.

وأوصت مؤسسة Bodyline بشرب الشاي الأخضر الساخن طوال اليوم. ويشير الموقع الصحي إلى أن "الدراسات تظهر أن المشروب الساخن يمكن أن يقلل من كمية الحرارة المخزنة في الجسم ويجعلك تتعرق. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في إنقاص الوزن، لذلك يمكنك التهدئة وفقدان الوزن".



ومن جهة أخرى، يعد الصيف الوقت المثالي لتناول السلطات. والسلطة الطازجة المليئة بالمغذيات ستجعلك تشعر بالشبع في الطقس الحار. ومع ذلك، من المهم تجنب تتبيلات السلطة عالية الدسم.

وبدلا من ذلك، يمكن اختيار رشة من الخل البلسمي مع الملح والفلفل.

وبالنسبة للوجبات الخفيفة، يجب أن يختار أولئك الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن، الأطعمة الصيفية مثل التوت والمانغو والخوخ والذرة والفلفل والطماطم، حيث أن جميعها غنية بالفيتامينات والألياف، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وأوضح الدكتور أرمول أنه خلال أشهر الصيف، يمكن لمن يرغب في التخلص من الوزن الزائد "السماح لأنفسهم بالخروج لتناول الحلوى" مع ضمان المشي.

وأوضحت أخصائية التغذية شارون ناتولي أن هناك ثلاثة أطعمة مفيدة للغاية لفقدان الوزن أثناء الطقس الحار: البيض والخضروات الورقية والبطيخ الأصفر (الشمام).

وكشفت ناتولي أن البيض يعد بروتينا لذيذا تضيفه إلى وجبة الإفطار، كما أنه "مصدر غني للحمض الأميني التربتوفان، ما يعني أنه يساعدك على النوم بشكل أفضل لفترة أطول بإخبار عقلك بالتوقف عن العمل طوال الليل".

وتعد الخضروات الورقية مثل السبانخ وغيرها من الخضر الورقية الداكنة مثالية للحفاظ على الرطوبة بفضل محتواها العالي من الماء. كما أنها سهلة الهضم وقليلة السعرات الحرارية.

وأخيرا، يعد الشمام "طعاما مثاليا في الصيف ومنعشا للغاية في الحرارة"، وفقا لاختصاصي التغذية.

وفاكهة الصيف هذه ليست منعشة فقط، بل إنها ستحافظ على رطوبة أولئك الذين يتبعون حميات غذائية، فضلا عن أنها تحتوي على مادة الليكوبين، والتي تحمي من التعرض لأشعة الشمس.

أظهرت دراسة جديدة أن الأطعمة الدهنية قد لا تضيف دهونا إلى محيط الخصر فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضا إلى إحداث فوضى في العقل.

وتوصلت الدراسة الدولية، بقيادة علماء الأعصاب في جامعة جنوب أستراليا (UniSA)، البروفيسور شين فو زو، والأستاذة المشاركة لاريسا بوبروفسكايا، إلى وجود صلة واضحة بين الفئران التي تتغذى على نظام غذائي غني بالدهون لمدة 30 أسبوعا، ما أدى إلى الإصابة بمرض السكري، والتدهور اللاحق في قدراتهم المعرفية، بما في ذلك تطور القلق والاكتئاب وتفاقم مرض ألزهايمر.

وكانت الفئران التي تعاني من ضعف في الوظيفة الإدراكية أكثر عرضة لزيادة الوزن بسبب ضعف التمثيل الغذائي الناجم عن تغيرات الدماغ.

ونشر باحثون من أستراليا والصين نتائجهم في مجلة أمراض الدماغ الأيضية.

وتقول لاريسا بوبروفسكايا، عالمة الأعصاب والكيمياء الحيوية في جامعة جنوب أستراليا، إن البحث يضاف إلى المجموعة المتزايدة من الأدلة التي تربط بين السمنة المزمنة ومرض السكري ومرض ألزهايمر، والتي من المتوقع أن تصل إلى 100 مليون حالة بحلول عام 2050.

وتقول البروفيسورة بوبروفسكايا: "السمنة ومرض السكري يضعفان الجهاز العصبي المركزي، ويؤديان إلى تفاقم الاضطرابات النفسية والتدهور المعرفي. وقد أظهرنا ذلك في دراستنا على الفئران".

وفي الدراسة، وقع تخصيص الفئران بشكل عشوائي لنظام غذائي قياسي أو نظام غذائي عالي الدهون لمدة 30 أسبوعا، بدءا من عمر ثمانية أسابيع.



وتمت مراقبة تناول الطعام ووزن الجسم ومستويات الجلوكوز على فترات مختلفة، إلى جانب اختبارات تحمل الجلوكوز والإنسولين والخلل الإدراكي.

واكتسبت الفئران التي تتبع نظاما غذائيا عالي الدهون الكثير من الوزن، وطوّرت مقاومة الإنسولين وبدأت تتصرف بشكل غير طبيعي مقارنة بتلك التي تغذت على نظام غذائي قياسي.

وأظهرت فئران مرض ألزهايمر المعدلة وراثيا تدهورا ملحوظا في الإدراك والتغيرات المرضية في الدماغ أثناء تغذيتها بالنظام الغذائي عالي الدهون.

وتوضح البروفيسورة بوبروفسكايا: "الأشخاص الذين يعانون من السمنة يزيد لديهم خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 55%، ومرض السكري سوف يضاعف هذا الخطر. وتؤكد النتائج التي توصلنا إليها على أهمية التصدي لوباء السمنة العالمي. من المرجح جدا أن تؤدي مجموعة من السمنة والعمر والسكري إلى تدهور القدرات المعرفية ومرض ألزهايمر واضطرابات الصحة العقلية الأخرى".