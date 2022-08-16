شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدعو أستراليا لحماية حل الدولتين واتخاذ إجراءات ضد انتهاكات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، الحكومة الأسترالية لحماية حل الدولتين الذي تؤمن به، وبما ينسجم مع القانون الدولي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، واتخاذ إجراءات ضد الاستيطان وانتهاك حقوق الإنسان من قبل الاحتلال.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مكتب تمثيل أستراليا الجديد لدى دولة فلسطين إدوارد راسل؛ حيث أطلعه على الوضع السياسي العام في ظل انسداد الأفق السياسي، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني تعزيز التعاون وتنفيذ المشروعات التنموية بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية، مثمنا الدعم الذي تقدمه أستراليا لفلسطين وسط الوضع المالي الصعب الذي تسببه اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية من أموال الضرائب الفلسطينية.